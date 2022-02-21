美股盤前期指反彈，台股指數開低走高！近期美股及國際股市深受俄羅斯與烏克蘭地緣政治因素影響，上週五美股再度收低，拖累今天亞股多走弱，台股亦難逃賣壓，早盤以18196.4點低盤開出，台積電(2330)及股王矽力-KY(6415)領跌世界先進(5347)、信驊(5274)、祥碩(5269)等半導體族群。

電子類股走勢普遍受到美國科技類股指數走跌影響，資金也延續上週五轉戰航運等傳產類股，雖然航空股長榮航(2618)及華航(2610)等漲多拉回，但長榮(2603)、陽明(2609)及萬海(2615)持續走高，榮運(2607)、中櫃(2613)及志信(2611)亮燈漲停，鋼鐵類股及玻璃類股也紅通通，中鋼(2002)領軍走高，彰源(2030)、新鋼(2032)、海光(2038)盤中股價漲停，中鴻(2014)、春源(2010)、燁輝(2023)強勢大漲，傳產類股強出頭，為台股多頭增添信心，化解了電子類股走跌壓力，也帶動台股指數中場過後由黑翻紅，截至11點35分為止，加權股價指數約18216.44點，下跌15.91點，成交量約1976.8億元；OTC指數為220.99點，下跌0.18點，成交量391.49億元。

今天盤中上市各類股以鋼鐵類股表現最佳，上漲3.31%，其次是玻璃類股及造紙類股，分別上漲2.68%及1.4%，表現較差者為電子零組件類股、塑膠類股及半導體類股，其中電子零組件類股下跌0.5%，塑膠類股下跌0.43%，半導體類股下跌0.42%；上櫃部分，表現最佳為鋼鐵類股，上漲2.91%，表現最差為半導體類股、下跌0.86%。

就技術面來看，俄烏緊張情勢致使美股等國際股市波動劇烈，上週台股指數也跟著國際股市先下後上，上週五加權股價指數以18232.35點作收，守住18200點關卡，累計一週下跌78.59點，跌幅約0.43%，週K收帶十字線，日均量為2782億元，櫃買市場亦同步拉回，OTC收盤指數為221.17點，累計一週下跌0.93點，跌幅約0.42%，週K亦是收十字線，日均量708.12億元；今天台股雖然受到上週五美股收低拖累，指數以低盤開出，不過傳產類股轉強撐盤，帶動台股指數開低走高，盤中指數由黑翻紅；台股在1月曾大幅拉回，農曆年後雖然受國際股市影響波動劇烈，但是指數守住季線，同時也守穩短期、長期型態的頸線，意味利空測試完成，有機會展開長線趨勢，目前唯一缺憾是成交量不足，若依2021年來看，日成交量達4000億元才具有攻擊能力，但從另一角度想，正是低量才能沈澱籌碼，預期台股短線將處於整理格局。

分析師表示，烏俄邊境緊張，情勢仍不明朗，短期全球金融市場動盪難免，近期台股雖然收復萬八關卡並站上月均線，但技術面觸及下降趨勢線的上攻反壓，且本週五MSCI季度調整生效，壓抑指數表現空間；不過，美國股市固然是偏弱、尤其是NASDAQ，但這反映在升息的環境下，壓縮過去高本益比的個股，不過也僅止於調整，尚未動搖根本，對景氣風向敏感的新興市場亦沒有出現崩跌，反而是逐步走高，台股雖然拉回，但是遠較歐美股市強勁，中長期趨勢線仍在上升階段，優於美國股市掙扎於半年線。而台股上週面對美股重跌與東歐緊張，依然守住季線、低檔有撐，可以說通過了元月下旬的拉回測試。

由於聯準會會議紀要未有更加鷹派訊號，加上台股基本面良好，操作上建議選股不選市，謹慎選股，逢低布局。選股以PCB、記憶體、航運股、高殖利率概念股為首選。

台積電(2330)短期尚未見到市場對於台灣三代大工廠產能需求發生鬆動，即便未來需求出現變化，台積電在7nm製程(含)以下的營收占比於2021年已達50%，其他晶圓代工業者難以企及，足以抵抗景氣循環，加上日前公司宣布實施庫藏股，可逢低買進。