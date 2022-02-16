車用晶片短缺尚未全然解決，產業持續壟罩缺車陰霾，加上海運運價居高不下，汽車廠直言進口組裝一台國產車所需零件，其運價就快直逼新車的售價，成本大幅墊高、大喊吃不消。國內車商面臨年內第二度漲價的壓力，市場預估最快下個季末就會有業者宣布漲價。而1月國內車市受缺車問題干擾，呈現旺季不旺窘境，但半數上市車商營收仍逆勢繳出不錯的成績單，周二汽車股挾營收利多逆勢上揚，周三汽車股續衝鋒，和泰車、中華、和大、三陽工業、裕日車、裕隆，以及汽車金融雙雄和潤企業、裕融之股價均紅潤漲1-2%。

疫情反覆對汽車零件供應鏈仍有斷鏈風險，全球車用晶片短缺持續未解，所有汽車製造商都為缺晶片所苦惱，加速汽車製造成本上揚。車商透露，進口車商從去年中起，陸續調高新年式車款報價，國產車業者也在今年初跟進調高國產車售價，加上船運量滿載的狀況仍相當嚴重，預期最快第二季末，就會有業者扛不住成本壓力，今年二度調高新車售價。台灣機車產業也難以置身事外，本土機車雙雄光陽、三陽各有至少3萬輛的內外銷訂單未消化。而調漲是否影響買氣來論，深陷缺車問題的車市，消費者還是希望早點交車，今年初車價調漲對買氣幾乎看不出影響，消費者對於漲價、折扣縮水、配備降級、長時間候車的容忍度大增，以致讓汽車業者對年內二度漲價成功有信心。

元月缺車環境下，儘管新車領牌數字年減二成，但訂單動能仍不滅，2月為傳統旺季，全月的接單目標就已於月中提前達陣。

三陽工業(2206)Tucson L的熱賣，加上125cc等級普通重型機車交車量稱冠市場，激勵1月營收突破40億元大關，達41.56億元，不僅改寫同期新高，更創下單月營收次高紀錄，年增11.64%、月增5.09%。汽車銷售戰力大增下，看好將推升三陽營收業績再創新高。

車市龍頭和泰車(2207)自結1月合併營收224.13億元，年減15.89%、月增11.42%，主要為進口車產品缺車干擾業績下滑。不過和泰車評估，晶片荒等問題將趨緩下，樂觀新車供應產能將逐步回升，加上國人購車意願強勁下，樂觀全年台灣車市將成長至46萬輛，和泰車今年也設定16.4萬輛(含大型商用車)的新車銷售目標，挑戰業績新高紀錄，預料業績將呈成季季高的趨勢。

中華(2204)1月合併營收28.12億元，月增24.76%、年減26%。中華車解釋，元月營收較前月大增，主因係進入商用車銷售旺季，加上經銷商年節前備量，導致提車量增加近2000輛。而呈現年減少，則是因為去年同期受前一波政府舊換新補助即將結束，基期大幅墊高所致。

裕日車(2227)1月合併營收衝至35.42億元，寫下近三年單月營收新高，年增10.69%、月增123.09%。公司的延後漲價策略奏效，有效催出農曆年前買氣，單月新車銷量重返3000輛大關，催熱業績表現。

和大(1536)1月合併營收5.23億元，年減14.29%、月減2.4%，創下去年3月以來的11個月次低紀錄，主要是受缺工、塞港等因素干擾，加上車用晶片短缺影響車廠客戶提貨。法人預估和大今年業績仍可望增加10%至15%區間，但也要留意海運貨運成本上揚之逆風。電動車版圖，外資法人認為，和大在美系電動車大廠客戶以外的電動車客戶專案明顯放量，預估今年下半年到明年可明顯增溫。

裕隆(2201)自結1月合併營收76.46億元，年減4.7%、月增12.55%。裕隆表示，元月營收年比下滑是因自主品牌納智捷銷量減少及M7車型停產影響。

豪華車專業經銷商汎德永業(2247)受惠於BMW新車大量到港，以及X3、X4新車上市蜜月效益，元月合併營收衝上45.91億元，年增率6.25%、月增率40.47%，改寫單月新高紀錄。熱門新車款陸續交車，依目前預收單仍相當熱烈的情況來看，新車銷售動能將可望延續。隨著國內經濟動能持續擴增，房市、股市景氣保持熱絡，國旅旺盛提高用車需求等利多因素下，汎德永業預估今年台灣新車市場仍將持續火熱，在新車供貨無虞情況下，公司對今年新車銷售表現展望樂觀。

汽車金融雙雄和潤企業(6592)、裕融(9941)受惠於汽機車與商用車市場買氣旺，帶動分期付款業務，加上企業融資業務穩健成長，以及資產餘額持續增加，和潤元月合併營收衝上17.88億元，月增2.45%、年增28.49%，再創單月新高，且寫下月營收連增七個月紀錄；裕融1月合併營收29.44億元，年增11.64%、月增2.76%，1月自結稅後淨利5.51億元，年增62.46%，亦締造單月獲利新猷，單月EPS達1.33元。