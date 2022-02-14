汎德永業(2247)新年營收開紅盤，公告2022年1月合併營收為新台幣45.9億元，年增率6.25%、月增率40.47%，刷新單月歷史新高紀錄。汎德永業表示，本月BMW熱門車款大量到港，全新BMW X3豪華運動休旅、BMW X4豪華動感跑旅也同步於本月正式交車。

汎德永業表示，受惠旗下BMW與Porsche(保時捷)產品線漸臻完整齊全，帶動新車銷售力道強勁，加上新車大量到港交車，推升公司1月合併營收達45.9億元，刷新掛牌上市以來的單月歷史新高紀錄，其中熱門新車款如BMW X3、X4、4系列Gran Coupe、2系列Coupe本月皆有交車，依目前預收單仍相當熱烈的情況來看，新車銷售動能將可望延續。

隨著國內經濟動能持續擴增，房市、股市景氣保持熱絡，國旅旺盛提高用車需求等利多因素下，汎德永業預估今年台灣新車市場仍將持續火熱，旗下兩大經銷品牌BMW與Porsche買氣均相當高，收單情況明顯較往年更佳，加上2022年新車也預計將於3月起陸續到港，在新車供貨無虞情況下，公司對今年新車銷售表現展望樂觀。

汎德永業進一步指出，2022將會是BMW全新產品線最為強勢的一年，目前各類型車款預收單皆相當踴躍，其中重磅電動車BMW全新iX xDrive40旗艦版、iX xDrive50旗艦版今年訂單配額已完售，預計於4月開始陸續交車，為業績表現注入強心針。另外，集結BMW品牌旗下最強元素所打造的首款豪華純電性能休旅-全新BMW iX M60已展開預售，為電能世代帶來令人血脈賁張的駕馭快感。

而在Porsche部分，部分熱門休旅車Cayenne Coupe、Macan目前銷售依舊維持高檔表現，今年上半年也即將迎來全新Macan、全新Macan S、全新Macan GTS三款車型，預計將能再掀一波新的交車熱潮，在訂單滿手的情況下，公司目前也積極與品牌總代理認陸續交車進程，爭取更多新車配額。

汎德永業表示，隨著BMW、Porsche在台銷售數量穩定增加，車主回原廠維修保養比率極高，推升1月維修保養業務維持穩健成長，預期未來隨著「台北士科BMW全功能展示暨服務中心」、「台中保時捷4S多功能展示中心」兩大新據點的加入，經濟規模效益發酵，維修保養業務將能逐步放大獲利貢獻，對公司長期發展也將更有助益。