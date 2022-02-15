美容保養族群1月營收出爐，麗彤(6539)1月合併營收1.94億元，再創單月歷史新高，月增6％、年增7％。佐登-KY(4190)則是受到大陸疫情升溫及農曆年春運出貨受阻影響整體業績，1月營收2.37億元，年減10.65%。

麗彤虎年開春開紅盤，1月合併營收1.94億元，創單月歷史新高，係農曆春節前，大健康顏值經濟需求成長，公司挾60萬穩固的會員基礎，推升美容服務的DV皮膚管理中心營收成長，且受益調整產品銷售渠道，機能性保健食品與保養品皆穩健出貨下，推升1月合併營收月增6％年增7％雙成長。

佐登受限大陸1月份新冠肺炎疫情升溫及農曆年春運出貨受阻影響整體業績，但台灣醫美部分則在年前醫美商機帶動下仍有一成的成長，集團營收仍連續第五個月維持在2.3億元以上水準。佐登1月營收2.37億元，年減10.65%。

麗彤董事長張麗綺表示，今年開春，大健康美麗的需求仍持續旺盛，特別是農曆春節前，美容服務有感回升，繳出1月合併營收1.94億元，公司上半年將陸續推出新品，為營收增添成長新引擎。

自佐登妮絲推出健康食品以來，市場最多的直營美容會員經濟發威，僅靠兩隻益生菌產品，2021年在台灣每月平均能賣出超過1座101大樓高度的保健食品，全年更達到13座101大樓高。佐登妮絲看好後續動能，3月份將在大陸銷售益生菌產品，4月份接力推出具美國、歐盟功效專利，也是市場首見之雙劑型葉黃素護眼健康食品，全力搶攻大健康與後疫情商機，為後續營運持續增加動能。