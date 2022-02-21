農曆年前客戶備貨積極，鴻碩(3092)1月合併營收達3.17億元，年增23.58%，創下單月歷史新高，鴻碩挾於去年打入Tesla題材，今年出貨可望持續放量，今天盤中股價逆勢走高，創下2021年9月27日以來新高。

鴻碩過去產品以IT系統廠監視器後訊號線為主，過去幾年公司跨入通路及高階傳輸訊號線如：Type C、U3、HDMI等，並積極佈局車用、醫療及新能源領域，去年以來最受市場追捧的題材就是公司切入Tesla供應鏈，亦讓公司股價及本益比遠優於其他連接線材廠。

由於農曆年前客戶備貨積極，鴻碩1月合併營收達3.17億元，年增23.58%，創下單月歷史新高。

鴻碩2021年前3季稅後盈餘為475萬元，每股盈餘為0.05元；累計2021年合併營收為30.06億元，年增13.58%，雖然鴻碩於去年打入Tesla後，Tesla對公司業績貢獻仍待顯現，但近期外資還是連日買進，成為公司股價走高的推手。