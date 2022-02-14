網路家庭（8044）14日公告1月營收達42.71億元，月增0.66％、年增2.8％，寫歷史同期新高。網家表示，觀察1月份適逢尾牙旺季及農曆年前採購潮，為旗下PChome 24h購物挹注動能。展望全年營運，法人表示，網家BNPL先買後付服務、P幣生態圈以及今年上半年將推出的大改版，都將帶動營運向上，加上下半年A7物流中心將啟用，有望擴大網家物流服務能力。

網家表示，1月來說，除了尾牙旺季、農曆年前採購潮以外，春節禮贈需求促使如電競筆電、數位相機、膠囊咖啡機，以及百貨購物禮券、飯店餐飲集團餐券等電子票券，業績皆出現強勁年增長。

此外，受到防疫宅過年助攻，帶動全站電玩遊戲訂單量大增，其中Nintendo Switch OLED搭配全新遊戲大作開賣同捆組更引發消費者搶購潮。年假過後迎接開工開學季，許多公司行號仍維持遠距辦公，預估帶動筆電及周邊商品需求提升。另外，為孩童採購背包、文具等開學用品、外宿學生小家電、家具亦將湧現買氣。緊接而來情人節及228連續假期，也將為營運能量添新動能。

展望2022年營運，法人表示，雖然疫情穩定可控，但線上購物趨勢仍持續，將有望帶動整體電商市場持續成長，網家也將受惠。網家今年整體營運將聚焦電商、物流、金流3大領域，其中物流部分，A7物流中心將在下半年啟用，除了倉儲面積增加，出貨能力也有望提高一倍以上，網家也考慮將物流能量分給外部合作夥伴使用，擴大生態圈。