網家(8044)宣布結盟渣打銀行推出「PChome幫手貸」服務，搭配大數據運算模組及人工智慧預審機制，滿足旗下PChome 24h購物平台供應商即時融資需求。「應收帳款」與「寄倉存貨」雙循環額度設計下，網家初期鎖定1萬家有融資需求的供應商，協助供應商加速業務推展。

根據PChome 24h購物平台供應商的調查顯示，有超過6成供應商認為疫情帶動電商銷售，企業營運資金需求隨之增加，其中近7成供應商表示資金來源仍得仰賴銀行往來，但受限於申請文件與手續繁瑣，加上疫情期間多次往返銀行辦理業務的風險考量，高度期待能夠簡化流程，還有4成的供應商認為，將應收帳款或庫存納入融資額度有助於進一步推動業績成長。

網家董事長詹宏志表示，網家透過系統開發及數據整合，跨界結盟渣打銀行催生PChome幫手貸平台，為供應商解決營運資金痛點，安心經營電商事業。這也實現了PChome一直希望的：以使用者需求為中心，透過『行為軌跡數據』，打造場景金融並強化數位金融生態圈。

詹宏志指出，供應商可根據個別營運狀況需求，透過數位化平台最快5分鐘完成動撥取得資金，在旺季檔期前預先籌備調度進貨。再搭配融資清償隨借隨還、無違約金的貼心設計，讓供應商無須額外擔心貸款還款金額與期限，亦可解決快速周轉的資金需求，全心投入線上購物平台經營。

PChome幫手貸歷時一年多的開發期，PChome善用電商大數據，透過營運數據彙總分析，搭配渣打銀行中小企業融資服務經驗，共同激盪以FinTech提升『供應鏈金融』，突破台灣現有金融產品框架。首創以供應商為中心的跨域式體驗，獨家『存貨融資』模式讓供應商在PChome 24h購物的營運績效得以做為金融可信資料，依供應商歷史表現，連動額度利率評估，成功精簡傳統企業融資的冗長放貸審查流程，使體驗更加開放。

因此，供應商能在既有的供應商管理系統中，透過一站式顯示介面，即可同意資料交換，並指示銀行在符合相關法規情況下即時動撥提款、隨借隨還。供應商不僅可快速線上獲得融資借款，靈活的資金運用亦可讓進銷貨更穩定，提升消費者更多元的商品選擇。