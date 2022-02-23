小婷努力工作，希望賺錢為家中購買一台暖氣機，讓阿嬤不再怕寒流侵襲。（林雅惠攝）

去年落成啟用的高雄和發庇護工場，近18位全職員工及6位憨兒工讀生每天在此工作，協助製作、包裝各式烘焙產品，凱撒衛浴公司響應公益，訂購3400盒餅乾禮盒，讓憨兒們可以安心工作，和阿嬤相依為命的小婷希望工作後，能夠買一台暖氣機，讓阿嬤不再怕寒流侵襲。

高雄和發庇護工場負責供應南區門市新鮮麵包糕點及預訂的喜餅、點心餐盒、節慶禮盒與電商平台上的產品，300坪寬敞新穎的空間內，有近18位全職庇護員工及6位憨兒工讀生在此工作，並趕著明天出貨凱撒衛浴公司的大訂單。

21歲輕度智障兒小婷，在和發庇護工場負責包裝餅乾、麵包、西點與吐司等，單親的小婷事事都獨立自理，學習能力比同儕好，2個月後工作步入軌道，連程序最複雜、最要求手指精細度的吐司包裝，都能夠迅速完成

由於小婷的父母已經離婚，爸爸已過世，和母親也很少聯絡，和阿嬤相依為命的她，努力工作希望賺錢改善家中經濟，有了庇護工場的支持，提升她追逐夢想的動力。

到庇護工場工作近半年的22歲輕度智障憨兒阿瑞，因為喜歡交朋友，不過卻也因愛和同事聊天而影響到工作，就服員給予提醒後，阿瑞才開始熟悉職場規定。

阿瑞從一剛開始基礎的清潔工作，到後來學習包裝產品、封箱出貨，因為工作流程及技巧的不熟悉，往往需要就服員在旁協助調整工作程序並陪同重覆練習，才能記住工作步驟及方法，經過不斷嘗試、練習及調整，現在阿瑞對各項工作已經熟悉，也愈來愈能適應職場規定與人際互動方式，庇護工場讓這群憨兒找到生命價值。