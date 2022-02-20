台灣將於2025年邁入超高齡社會，面對國人平均餘命增加所衍生風險，開發金(2883)旗下中壽與國內專營無障礙接送的「多扶事業」及無障礙旅遊的「多扶旅行社」異業合作，給予保戶無障礙出行的安心選擇，並透過舉辦保戶無障礙旅遊，滿足長者情感與社交的需求。

中壽認為，協助長者跨出家門，能維持健康的人際互動，進而提昇生活品質，因此攜手多扶規畫高齡保戶「健身旅遊」活動，並安排專精於高齡健走杖運動復能訓練的郭健中醫師，以及職能治療師隨行，透過結合旅遊、健身與復能專業的創新旅遊模式，促進長者健康並提升生活品質。

此次行程中，多位長者已有五年、甚至十幾年未出遊，大多因為自認不健康，如罹癌、開刀、慢性病等高齡常見的體況，而不敢規劃旅遊行程。然而，郭健中醫師表示，旅遊與運動不是健康人的專利，應該要提供長者更友善的環境和機會；並認同中壽舉辦「健身旅遊」活動的理念，傳達「運動即是良藥」，推廣善用健走杖幫助長者鍛鍊心肺功能、增強肌力，也能走得更穩。

中壽透過高齡健身旅遊結合增能與復能活動設計，不僅讓長者重拾往日時光，增加與外界交流的機會，找回身心健康的狀態；更進一步倡議高齡健康意識，提供資源幫助長者享有身心健康的權利，滿足長者人際交流與社會參與的心理需求。