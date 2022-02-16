優群(3217)因農曆年將至提前結帳，1月合併營收為2.29億元，年減14.96%，受此影響，優群今天股價逆勢收低，不過優群表示，第1季營運還是會比去年同期好，全年營收可望較去年兩位數成長，獲利亦可望同步成長，再創歷年新高。

受到淡季，以及農曆年提前至1月25日結帳，優群1月合併營收為2.29億元，月減10.52%，年減14.96%，儘管1月因提前結帳較去年同月下滑，但優群強調，第1季仍會比去年同期好。

渡過辛苦的2021年，優群今年營運看俏，優群總經理劉興義表示，隨著新產品出貨放量，今年營收較去年兩位數成長，獲利亦可望同步成長，再創歷年新高。

優群將於3月初召開董事會，通過2021年財報及股息，儘管2021年產業環境充滿挑戰，優群因自動化產線效益顯現，讓公司2021年前3季合併毛利率還能維持在42.13%，累計2021年前3季稅後盈餘為4.83億元，年成長8.89%，每股盈餘為5.36元，累計2021年合併營收為30.16億元，年成長16.09%，創下歷年新高，優群初估，2021年獲利略優於2020年，同步創下歷年新高，法人預估，優群2021年每股盈餘可望逾7元。

由於優群往年配息率均達80%，以去年每股盈餘可望逾7元推估，今年配息可望上看5.6元，若依2月16日收盤股價116元來估算，殖息率有望上看4.8%。