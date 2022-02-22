亞德客-KY(1590)昨天召開法說會，去年第四季財報表現符合預期，但2021年上半年基期高，今年後大陸客戶拉貨動能未見積極，法人首季看法偏淡，預期今年下半年年增率會優於上半年。亞德客今天開盤受大盤影響走跌，盤中跌幅約5％。

亞德客去年全年營收、獲利再創新高，每股盈餘33.67元。目前訂單能見度維持1個月水準，1月營收19.5億元，年減8.6％，農曆年後未見中國客戶拉貨動能，第一季營收電子產業需求平淡，主要成長來自電池及汽車等產業，法人估計第一季營收及獲利個位數下降。

大陸氣動元件需求仍處上升周期，但因勞工短缺，以及基礎建設和智慧城市的投入；預期2022年氣動元件市場可成長個位數成長，但短期內仍可能受疫情、限電影響。

運輸狀況自去年11月底逐漸好轉，公司產品報價穩定，市場競爭有限，儘管原物料價漲，但可透過發行高毛利產品與提升生產效率，降低成本，不過，短期內仍不能完全消化此成本。目前公司採取內部自行控制成本，維持穩定價格策略。

亞德客線性滑軌擴產進度如期，去年線軌營收貢獻1.4億人民幣，今年完整線軌產品組合，在大型線軌量產下，法人估計今年線軌營收將倍增至5億元人民幣，下半年貢獻度會優於上半年。