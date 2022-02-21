亞德客-KY(1590)公布第四季及去年自結財報，單季歸屬母公司業主淨利16.06億元，年增27.84％，創歷史次高，呈現淡季不淡，每股盈餘8.1元；2021年全年歸屬母公司業主淨利64.42億元，年增25.36％，再創歷年新高，每股盈餘33.67元。

亞德客第四季營收57.68億元，年增7％，營業毛利27.25億元，年增1％，毛利率47.25％，營業利益18.01億元，年增4％，歸屬母公司業主淨利16.06億元，每股盈餘8.1元。累計2021年營收254億元，年增33％，營業毛利123.37億元，年增31％，營業淨利82.16億元，年增38％，稅後歸屬母公司淨利64.42億元，年增25.36％，每股盈餘33.67元。

亞德客1月受到大陸客戶提前一周放假影響，單月營收19.51億元，年減9％，來自電池、紡織機械、汽車及能源照明設備等產業出貨，有較高的增長率，1月接單金額仍持續高於出貨，整體市場需求仍屬健康。

該公司先前認為，大陸自動化產業成長的周期並未改變，今年大陸氣動元件需求將成長中高個位數，另外，新產品線軌產能增加亞德客營收成長動能。自3月起逐漸進入傳統旺季需求，單月營收將開始攀升，法人預期2022年亞德客氣動元件營收將有雙位數的成長，會優於市場平均的個位數成長，今年展望樂觀。