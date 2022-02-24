光寶科(2301)及金居(8358)因產品布局發酵，今年第1季營運均可望優於去年同期，光寶科預估，全年營收可望逐季成長，營業毛利成長幅度有機會優於去年，金居公司目標亦是今年業績比去年好。無畏俄烏開戰，今天兩家公司盤中股價在台股重挫下力守平盤之上；截至收盤，光寶科收跌0.29%，金居收平。

受惠於光電半導體、雲端運算、5G、AIoT與汽車電子需求穩定成長，以及優化產品組合、有效提升營運效率，光寶科2021年全球合併營收為1648.28億元，年成長5%，營業毛利為304.98億元，年成長11%，營業毛利率為18.5%，年增1.1個百分點，營業淨利為130.42億元，年成長26%，營業淨利率為7.9%，年增1.4個百分點，稅後盈餘達138.87億元，年成長39%，每股盈餘為6.01元，2021年獲利率和每股淨利均創下歷史新高。

銅箔需求暢旺，金居2021年合併營業收入為89.14億元，年增47.66%，創下歷年新高，營業毛利為21.79億元，年增1.25倍，合併毛利率為24.45%，年增8.42個百分點，營業淨利為19.07億元，年增1.58倍，營業淨利率為21.4%，年增9.16個百分點，稅前盈餘為19.04億元，稅後盈餘為15.23億元，年增1.81倍，創下歷年新高，每股盈餘為6.03元。

光寶科1月合併營收為144.95億元，年增2.97%；金居1月合併營收為7.38億元，年增27.09%。

光寶科總經理邱森彬表示，雲端電源及光電產品將是今年、甚至是未來3年最重要的兩個成長引擎，因為過去幾年所開發的新產品與新客戶逐步進入大量出貨階段，可望穩定提升市占率，預期營收將有兩位數以上成長，其中雲端電源部分，新產品PSU+電源管理系統是我們的優勢，過去只有一個客人，去年突破取得北美一個大客戶訂單，由於新客戶加入，雲端電源市占率可望從去年約20%多大幅提升，公司以市占50%為追求目標；整體來看，今年第1季有機會微幅成長優於去年同期，獲利亦可望維持相對成長趨勢，全年營收可望逐季成長，營業毛利成長幅度有機會優於去年。

金居近幾年將產品重心放在高頻高速及特殊銅箔產品，目前金居應用於Intel Whitley平台RG-311系列產品出貨數量逐季增加中，去年第4季伺服器營收占比約15%到20%，而RG-312在新一代平台Eagle Stream認證金居已領先同業到手，預計今年第2季量產，電信規格與Eagle Stream相近的AMD新平台Genoa亦在測試中，由於RG-312產品含銅價格較RG-311高約5%，隨著今年下半年Eagle Stream開始逐季放量，金居預估，今年Whitley+Egale Stream佔營收比重可望達30%到35%。

在特殊銅箔部分，去年第4季特殊銅箔占比金居營收已達25%，金居預期，2022年特殊銅箔比重全年平均可望上看至35%~40%。