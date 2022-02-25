鋼筋大廠豐興(2015)、中鋼集團中鴻(2014)公布去年獲利、派利雙雙創下歷史新高，每股盈餘分達6.94元、4.42元，擬配息5元、2.8元，豐興殖利率近6%、中鴻逾7%。

豐興去年營業收入383.60億元，年增41%，營業毛利56.48億元，毛利率15%，營業利益47.21億元，稅前淨利50.28億元，本期淨利40.34億元，歸屬於母公司業主淨利40.34億元，基本每股盈餘6.94元、年增54%。

豐興董事會決議股利分派，110年度配息5元，派利與營收、獲利、每股盈餘皆創下歷史新高，配發率逾7成，以周四收盤價84.3元計算，現金殖利率5.93%。除息交易日為4月7日，最後過戶日為4月10日，停止過戶期間為4月11日至4月15日，除息基準日為4月15日，現金股利發放日為5月6日。並於6月9日召開民國111年股東常會，地點位於台中市后里區后科路三段259號(行政大樓)。

中鴻去年營業收入537.44億元，年增46%，營業毛利75.46億元，毛利率14%，年增10個百分點，營業利益65.23億元，營益率12.1%，年增11.2個百分點，稅前淨利70.13億元，本期淨利63.50億元，歸屬於母公司業主淨利63.50億元，年增11倍，基本每股盈餘4.42元，攀上歷史新高紀錄。

中鴻董事會決議股利分派，110年度配息2.8元，派利創下歷史新高，配發率63%，以周四收盤價39.35元計算，現金殖利率7.11%，公司並於6月24日召開民國111年股東常會，地點位於高雄市楠梓區宏毅一路12巷2號(中油宏南訓練教室)。