2、3月烽火燒到壽險業，因信評公司將俄羅斯信評一次降5～6級，壽險公司已啟動預期信用損失（ECL）評估，且由於2月有大量匯兌利益且有實現資本利得，已有大型壽險公司決定將預期損失認列在2月，預估總體認列損失金額在50億元之內。

國泰、富邦、南山、新光、中國及台灣人壽等六大壽險公司，有公司已決定認在2月，有公司則表示還在計算，但公司表示，即便認列數億元到30億元不等的損失，2月應還是獲利。

俄羅斯遭國際制裁、且被三大信評降評，讓壽險業投資的1382億元俄羅斯債券，面臨半年內要「處理」的壓力，保險局主秘蔡火炎3日表示，若是俄國公司債、金融債已非投資等級，保險業依法已不得再投資，若是俄羅斯公債則因ESG及人權等因素，亦不應投資，因此給壽險業半年時間「調整」，若屆期無法出脫或擔心賣在低點，不利公司及保戶權益，須向金管會提出改善計畫、定期追蹤。

保險局強調，因國家被制裁造成投資須處份是「史上第一次」，金管會承諾會給「彈性」，不會限期處份、不會讓壽險公司被迫賣在低點等，就定期追蹤、不新增投資即可。

但壽險業必須先依會計準則，評估俄債的信用損失風險，壽險業者表示，俄國2日仍有支付盧布債息，且俄國央行承諾3月16日的國家主權債券會依約付息，只是投資人在制裁下是否拿得到，若依IFRS9等預期信用損失模型，投資較大部位的公司要認列的損失金額都以10億元起跳。

不過，蔡火炎表示，1382億元僅占壽險資金0.46％，各公司投資規模都不算大，即便「全部損失」，都不會造成任何一家壽險公司淨值比不到法定要求3％的問題。

另外，本國銀行投資俄羅斯債券有50億元， 僅規定無信評或非投資等級部位不得逾淨值10％，因此銀行局副局長林志吉表示，銀行不用限期出清，但需自行評估投資風險、是否認列損失或出脫，同時未來也因機構投資人盡職治理守則，國銀將不會再對俄國加碼投資。

國人投資國內基金到2月底有269億元的俄國部位，境外基金到1月底則有317億元，同樣不符投信盡職治理守則，證期局副局長蔡麗玲表示，投信現有部位應評估相關投資風險、考量投資人最大權益，決定如何調整部位，並要在公開說明書上揭露。