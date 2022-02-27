台達電(2308)2021年每股盈餘為10.32元，創下歷年新高，台達電董事長海英俊表示，今年第1季會比去年同期好，全年將較去年兩位數成長，儘管台達電今年業績可望再創新高，且投信堅定站在買方，但外資賣壓未止，台達電25日收盤價246.5元，創下2021年10月29日以來新低。

台達電2021年合併營收為3146.7億元，年增11.35%，創下歷年新高，營業毛利為902.09億元，年增3.44%，合併毛利率為28.67%，年減2.19個百分點，營業淨利為313.64億元，年減0.2%，營業淨利率為9.97%，年減1.15個百分點，稅前盈餘356.27億元，年增3.95%，稅後盈餘為267.96億元，年增5.14%，創下歷年新高，每股盈餘為10.32元。

展望今年，海英俊表示，今年幾個大業務都會成長，沒有看到會衰退的，今年第1季會比去年同期好，全年將較去年兩位數成長，公司一直朝提高附加價值去做，雖然去年因為料況毛利率低一點，長期來說達成毛利率30%目標很有機會。

2月以來國際股市受高通膨及俄烏緊張情勢干擾震盪劇烈，台達電因外資持股比重高，成為外資提款機，儘管投信一直情義相挺買進，但外資賣壓源源不絕，致使台達電近期股價跌勢難止，25日股價破底收低，創下4個月來新低。