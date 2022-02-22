PCBA廠精星(8183)2021年稅後盈餘為5億元，年增1.41倍，創下歷年新高，每股盈餘為4.16元，儘管供應鏈缺料問題依舊存在，但大陸新能源車及工控需求強勁，精星預估，第1季業績可望比去年同期好，今天盤中股價逆勢走高。

台灣精星以車用及工控兩大產品為主，其中車用產品包括：新能源車電池管理系統、電機及電控相關PCBA，以及車用儀表控制板、TPMS及雷達等，電池管理系統客戶則有大陸寧德時代等，佔車用產品比重約50%，佔公司整體營收比重約40%；至於工控產品主要出貨大陸機械重工大廠。

受惠於車用產品及工控產品需求暢旺，台灣精星2021年合併營收為45.12億元，年成長53.53%，營業毛利為10.57億元，年成長73.61%，合併毛利率為23.44%，營業淨利為6.17億元，年增1.51倍，營業淨利率為13.68%，稅前盈餘為6.31億元，年增1.43倍，稅後盈餘為5億元，年增1.41倍，創下掛牌新高，每股盈餘為4.16元。

精星1月合併營收為4.91億元，年增21.72%。

精星表示，目前車用及工控訂單還不錯，最大變數仍是IC供料不穩定，整體來看，第1季業績可望比去年同期好，全年業績亦可望維持成長趨勢。