賓士2021年業績強勁 大幅調高股利 19:512022/02/24 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 豪華車廠賓士2021年業績強勁，24日宣布調高股利。賓士擬將2021年股利調升至每股5歐元（約5.65美元），大幅高於2020年的1.35歐元。 賓士2021年營收年增9％至1679.7億歐元，調整後稅息前獲利（EBIT）由86.4億歐元勁升至192.3億歐元。 萬潤擬配息4.5元 全年看旺 雙減重擊 補教3巨頭業績跳水 #賓士 #股利 #業績 #調高 #歐元 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 互動獲利、股利雙創歷史新高 18:502022/02/24 財經 去年小虧、今年業外進補 宏亞擬發現金股利0.5元 04:102022/02/24 證券．權證 利多簇擁 金融傳產基金看旺 04:102022/02/23 投資理財 全球第4大汽車集團Stellantis 成軍1年業績亮眼 21:192022/02/23 財經 《鋼鐵股》世豐獲利連4高 殖利率逾1成 08:522022/02/24 財經 狠狠賺 力拓去年淨利210.9億美元 21:192022/02/23 財經 台灣權王－業績有料 雙鴻、華通權證火 04:102022/02/23 證券．權證 冷吱吱！下營農會蠶絲被熱銷 04:102022/02/24 地方新聞 星調高房產稅率 不致衝擊豪宅 04:102022/02/22 全球財經 Lexus ES問鼎中大型豪華房車霸主 04:102022/02/24 財經要聞 《興櫃股》旭德去年獲利寫次高 每股賺2.03元、擬配息1元 08:352022/02/23 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。