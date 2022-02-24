豪華車廠賓士2021年業績強勁，24日宣布調高股利。賓士擬將2021年股利調升至每股5歐元（約5.65美元），大幅高於2020年的1.35歐元。

賓士2021年營收年增9％至1679.7億歐元，調整後稅息前獲利（EBIT）由86.4億歐元勁升至192.3億歐元。

萬潤擬配息4.5元 全年看旺
雙減重擊 補教3巨頭業績跳水
#賓士 #股利 #業績 #調高 #歐元