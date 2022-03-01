IHS Markit採購經理人指數調查顯示，2月歐元區製造業雖然從1月的58.7降至58.2，但由於指數仍處高點，凸顯在歐洲度過Omicron引發的疫情浪潮後，企業目前正在加速復甦腳步，另外還有跡象顯示供應鏈瓶頸已出現緩解。IHS Markit指出，現在企業關注的焦點在於俄烏戰爭，讓居高不下的歐洲通膨增添新的壓力。