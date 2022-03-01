歐元區2月製造業PMI略降 仍處高點 22:592022/03/01 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 IHS Markit採購經理人指數調查顯示，2月歐元區製造業雖然從1月的58.7降至58.2，但由於指數仍處高點，凸顯在歐洲度過Omicron引發的疫情浪潮後，企業目前正在加速復甦腳步，另外還有跡象顯示供應鏈瓶頸已出現緩解。IHS Markit指出，現在企業關注的焦點在於俄烏戰爭，讓居高不下的歐洲通膨增添新的壓力。 《國際經濟》歐元區2月工廠成長放緩 需求依舊強勁 英國2月製造業PMI 攀抵3個月高點 #IHS #Markit #歐洲 #歐元區 #製造業 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 歐洲央行示警 俄國Sberbank在歐分行 恐倒閉 04:102022/03/01 全球財經 西方對俄關領空 航空業大亂 04:102022/03/01 全球財經 歐洲議會將批俄是「流氓國家」 籲歐盟加強制裁 22:392022/03/01 國際 2月財新中國製造業PMI為50.4％ 重回擴張區間 10:302022/03/01 兩岸 俄烏戰事 歐股恐遭重傷 04:102022/03/01 投資理財 《國際金融》傳ECB加強監管與俄關係密切銀行 16:142022/03/01 財經 獨》俄國領空禁航 中-歐航班慘了 華航長榮躲過衝擊原因曝 15:102022/03/01 兩岸 股價指數期貨贏家專欄－富時100指期 表現贏美股 04:102022/03/01 證券．權證 反壟斷疑慮 貨櫃運價漲勢暫歇 04:102022/03/01 財經要聞 大陸2月製造業PMI提升 經濟保持穩定運行 09:452022/03/01 兩岸 烏總統歐洲議會演說逼哭口譯：人民為自由生存而戰 22:052022/03/01 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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