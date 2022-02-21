東陽(1319)在單月營收提升，獲利同步成長，1月自結合併稅前淨利1.20億元，年成長3％，是去年4月以來單月最佳，每股稅前盈餘0.2元。

東陽1月營收17.44億元，年增17％，單月營收金額為近兩年來新高，主要是受惠於農曆年前海運艙位增加，帶動出貨提升，稅前稅前淨利1.20億元，年成長3％。

雖然缺櫃、缺艙位、缺晶片等因素依舊影響，東陽2022年AM、OEM事業群持續透過網路加強與客戶聯繫，提高接單量。其中，AM客戶的訂單需求仍強，加上增加美國廠的模具，今年AM營收仍在回升的趨勢中，只是海運的不確定性仍大，東陽後期AM出貨尚不能完全順利，法人預期今年AM營收年增5～8％。台灣OEM營收估年成長5％，大陸OEM營收估年成長6％。

業外部分，一汽富維東陽今年貢獻繼續增加，全年整體轉投資收益將恢復。此外，出售塗料轉投資將有4.5～5億元的處份利益，法人預期東陽2022年獲利將能顯著回升。