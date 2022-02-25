上銀集團旗下大銀微系統去年合併營收攀升至31.84億元、EPS為2.48元，雙雙改寫歷史新高。今年半導體及自動化等產業訂單持續增長，帶旺1月合併營收2.93億元，年增幅37.20％，創同期新高。

市場預期，大銀今年營收及獲利有機會兩位數成長，續創史上新高，25日股價不跌，下跌1.0元而以113.5元開出，盤中最高達115.5元，隨後賣壓湧現而拉回，目前呈現下跌走勢。

大銀近兩年，來自半導體、MiniLED、面板及電子設備等與自動化相關產業訂單熱絡，去年合併營收31.84億元、營業利益3.96億元、認列匯損0.28億元、本期淨利3.26億元、淨利歸屬母公司2.97億元、EPS達2.48元，改寫歷史新高。

大銀表示，大銀來自半導體及自動化產業持續成長，其中奈米級定位平台訂單能見度至少看到第三季，部分半導體客戶擔心缺料問題，提前下單，訂單能見度已看到第四季；運動控制定位元件在手訂單一季，訂單能見度看到第二季。去年反映磁鐵等原物料價格平均調漲一倍，部分調漲售價，今年磁鐵行情持續看漲，大銀今年不排除再度漲價，有助於營收增長。

此外，大銀2018年購入新竹鳳山工業區5071坪土地，2022年將動工興建為產品研發中心及生產基地，連同土建工程、機電及設備支出，整體資本支出達6億元，全年資本支出2.5億元，預計2023年底或2024年初，完工啟用。