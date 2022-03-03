大成鋼(2027)以美國為主要市場，2021年受惠市場需求增長，且不銹鋼及鋁的價格上漲拉大利差，推升毛利率大增，本土投顧法人預估稅後EPS達4.55元。預期2022年市場需求面可維持強勁，主要因為後疫情時代消費回溫拉抬鋼鋁需求，但鎳及鋁等原物料價格因為基期已高短期又因俄烏戰爭因素上漲，預期未來再大幅拉升的空間有限，因此2022年的利差反而會較去年縮小。法人預估2022年大成鋼的營收為1020億元，年增5.19%，毛利率下滑至25.39%，稅後EPS達4.07元，初次給予區間操作投資評等，目標價55元。

近期鋁價受到歐洲能源危機供應面的問題，加上俄烏開戰帶動鎳、鋁價格走高，通路商大成鋼和同樣受惠美國基建的大國鋼(8415)第一季營收可望維持高檔，呈現淡季不淡。

本土投顧法人預估，第一季大成鋼因為船運倉位取得較多使出貨較順暢且北美市場需求強勁，預期可帶動營收上升至259.46億元，年增23.66%、季增5.7%，稅後EPS達1.06元。目前鎳、鋁價格高漲，但下游客戶大部份認為此為短期現象，待俄烏戰爭趨緩結束後，鎳、鋁價格也將回落，因此並未出現積極下單的現象，目前的訂單反應市場因經濟復甦帶來的真實需求增長，在美國經濟可望復甦下，認為大成鋼上半年的營收可望維持高檔。

隨著國際鋁、不銹鋼報價大幅攀升，大成鋼鋁捲板年初迄今也已調漲報價4-5%，3月上游盤價有機會大漲，另一法人也看好大成鋼今年營運表現，預估其上半年毛利率有望維持在30%以上，今年全年毛利更可望年增一成。

外資已連6日買超1756張，自營商也跟上持續買超力道，土洋法人籌碼均有集中態勢，有望推升後續股價表現。周四股價收漲0.75%至53.7元，維持高檔。