大成鋼(2027)雖然出現避險部位虧損，但持有的現貨部位價格上漲可以抵消此部份的避險虧損，只是對投資人而言原本期待的低價庫存上漲利益也會因此打折。受惠美國基建及經濟復甦帶動的鋁及不銹鋼需求回升，預期大成鋼的營運可同步受惠，但鎳價短期飆升不利獲利穩定，本土投顧法人維持大成鋼區間操作的投資建議。大成鋼開高翻黑震盪，周三盤中走跌近2%。

大成鋼2月營收89.94億元，年增35.87%、月減0.57%，符合預期，僅較元月的歷史高點小幅衰退，創下歷史次高、同期新高；前2月營收180.41億元，年增39.72%，創下歷史同期新高紀錄。

同為美國市場主力的大國鋼(8415)2月營收18.24億元，月減6.89%、年增34.13%，今年前2月營收37.83億元，年增43.61%。2月、前2月營收也改寫同期新高。但大國鋼周三股價匍匐平盤之下，同樣相對疲弱。

大成鋼避險部位虧損3.66億元，大成鋼因為子公司持有的鋁及不銹鋼避險部位出現虧損，金額約3.66億元。本土投顧法人認為，大成鋼雖然出現避險部位虧損，但持有的現貨部位價格上漲可以抵消此部份的避險虧損，只是對投資人而言原本期待的低價庫存上漲利益也會因此打折。

國際鎳價近期因為俄烏戰事而飆升，周二更因為價格盤中漲破10萬美元而被迫暫停交易，停止交易時報價為每公噸8萬美元，法人認為，俄羅斯的鎳產量占全球接近一成，未來即使俄烏戰事延長，造成俄羅斯產的鎳被長期制裁，全球鎳的需求可望由其他主要鎳供應國家增產來補足，因此認為近幾天的價格飆漲應為短期現象。預期未來一段時間鎳價仍將被俄烏戰事左右，但當戰事停止或是傳出有望停止的消息時，預期鎳價也會快速回落。

法人投資建議指出，受惠美國基建及經濟復甦帶動的鋁及不銹鋼需求回升，預期大成鋼的營運可同步受惠，但鎳價短期飆升不利獲利穩定，維持大成鋼區間操作的投資建議，目標價55元，隱含漲幅近1成。龍頭中鋼(2002)今年EPS估3.06元，高殖利率、建築旺季、基建政策下，法人也持區間操作的投資建議，目標價42元，隱含漲幅12.29%。中鋼周三盤中漲近1%。