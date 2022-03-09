臺灣企銀股利出爐 現金0.1元、股票0.37元 20:302022/03/09 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臺灣企銀9日董事會通過擬議分派股利，將配發現金股利0.10元、股票股利0.37元，合計0.47元。以臺企銀9日收盤價10.95元計算，現金股息殖利率為0.91％。 臺企銀2021年自結稅前淨利57.80億元，自結稅後淨利51.27億元，每股稅前盈餘(EPS)為0.75元，每股稅後盈餘(EPS)為0.66元，每股淨值13.13元。 2021營收、獲利、EPS皆創新高 勤凱 發4.5元現金股利 台驊 去年海賺逾三個股本 #臺企銀 #臺灣企銀 #EPS #出爐 #現金 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國泰航空去年業績出爐 載客量僅疫前約2％ 17:252022/03/09 兩岸 上市 10檔急行軍 除息開跑 04:102022/03/09 證券．權證 聯華股利政策出爐！擬派現金1.8元＋股票0.5元 17:232022/03/09 財經 瀧澤科去年EPS創三年新高 配發現金股利1.5元 19:332022/03/08 財經 遠東新2021年EPS 1.94元 將配發1.5元現金股利 18:042022/03/08 財經 友達群創2月營收出爐 均月減約8％ 18:022022/03/09 財經 《熱門族群》全國電、燦坤2月營收4年同期高 聯強坐擁高殖利率 16:202022/03/09 財經 臺灣企銀2月自結稅前淨利 7.92億元 20:072022/03/08 財經 《航運股》台驊董座談配息：看公司未來、不鼓勵短打 15:412022/03/09 財經 臺企銀創投攜手金融科技創新園區 發展金融創新生態 19:492022/03/09 財經 森崴能源去年EPS 3.78元創高 擬每股配發2.68258元 10:152022/03/08 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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