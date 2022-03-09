臺灣企銀9日董事會通過擬議分派股利，將配發現金股利0.10元、股票股利0.37元，合計0.47元。以臺企銀9日收盤價10.95元計算，現金股息殖利率為0.91％。

臺企銀2021年自結稅前淨利57.80億元，自結稅後淨利51.27億元，每股稅前盈餘(EPS)為0.75元，每股稅後盈餘(EPS)為0.66元，每股淨值13.13元。

2021營收、獲利、EPS皆創新高 勤凱 發4.5元現金股利
台驊 去年海賺逾三個股本
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