凱美(2375)董事會決議辦理現金減資，每股退還現金2元，公司亦決議每股配息2元，若股東參與除息及現金減資，預計每股可以拿回4元。

凱美電機今天下午舉行重大訊息記者會，凱美電機業務總監李彥儒表示，為提升股東權益及每股獲利能力，擬辦理現金減資退還股東股本，現金減資金額訂為新台幣2億7168萬8340元，銷除股份為2716萬8834股，以目前實收已發行股份總數約1億3584萬4168股來計算，預計現金減資比例約20%，每千股約減少200股，退還股東每股2元。

此次現金減資俟股東會通過並呈主管機關申報生效後，授權董事長另訂減資基準日與減資換發股票基準日等相關事宜。

凱美董事會也決議每股配息2元，若股東參與除息及現金減資，預計每股可以拿回4元。

凱美自結2021年第4季合併營收為1.7.36億元，營業淨利為1.57億元，稅後盈餘為1.81億元，單季每股盈餘1.33元；累計2021年合併營收為77.15億元，營業淨利為9.47億元，稅後盈餘為11.72億元，每股盈餘為8.63元。

凱美2月合併營收為4.14億元，年減6.16%，累計前2月合併營收為9.44億元，年減12.97%。