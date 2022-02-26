新光金(2888)董事會通過2021年財報及盈餘分派案，全年稅後淨利227.3億元，每股盈餘1.67元，預計配發現金股息0.43元，並於5月27日召開股東常會。

新光金去年合併稅後淨利達227.3億元，年成長57.2％，EPS為1.67元，總資產規模達4.68兆元，合併股東權益為2633.8億元，每股淨值約18.2元。盈餘分配方面，除依章程規定配發特別股股息外，並將發放普通股現金股利共62億元，以現行流通股數計算每股約當0.43元，分配後仍有未分配盈餘約393億元，有助未來穩定配息。

子公司新壽去年合併稅後淨利為126.6億元，年成長75％，新契約以價值型商品及外幣保單為主要銷售主軸，外幣保單初年度保費達426.28億元，佔初年度保費比重約80.8％，合併股東權益達1811.9億元，年成長13％，淨值資產比為5.36％。

新光銀行經營規模穩健成長，在兼顧收益及風險控管下，放款餘額達7201.9億元，年成長約10.2％，合併總資產已突破1.1兆元。利息淨收益及手續費淨收益分別年成長12％及3％，合併稅後淨利達65.5億元，年成長10.3％。資產品質方面維持穩健，逾放比及呆帳覆蓋率分別為0.16％及800.93％，優於前期及同業平均。

元富證券2021年經紀業務動能強勁，經紀市占率3.61％，穩居市場排名第六，全年經紀手續費收入達56.3億元，年成長57％，加上自營操作有效掌握市場趨勢，承銷業務也有不錯的表現，合併稅後淨利達39.2億元，年成長106.3％，獲利表現創歷史新高，是金控獲利重要之第三引擎。