創見(2451)去年每股盈餘5.9元，較前年2.79元倍增，今年持續強化研發能量，提升產品完整性及效能，期許2022年再創營運佳績。公司擬配息6元，現金殖利率達8.31%。

創見董事會通過2021年度合併財務報表，去年第4季單季合併營收35.0億元，季減0.72%；營業利益5.89億元，季減26.7%；稅後淨利4.88億元，季減26.7%；每股盈餘為1.14元，較去年第三季的1.55元成長。2021年全年累積合併營收143.14億元，年增25.1%；營業毛利41.75億元；營業利益28.91億元，年增138.6%；稅前淨利31.28億元；稅後淨利25.33億元，年增111.5%；每股盈餘5.90元，較前年2.79元倍增。

綜觀2021年，受惠全球經濟復甦，疫情加速數位轉型，記憶體市場需求強勁，創見營收及獲利大幅成長；去年第四季雖承受零組件短缺、國際運輸成本增加等壓力，營收及獲利較上季下跌，但良好的供應鏈及庫存管理，搭配日常支出控管，單季毛利率仍達25.7%，在同業間展現高度競爭優勢。

展望未來，除深耕嵌入式解決方案，消費型市場同樣是公司發展重點，健全的產品策略為通路與專案並行，持續強化研發能量，提升產品完整性及效能，期許2022年再創營運佳績。

創見董事會亦於3月3日決議通過110年度分派現金股利每股5.2元及由資本公積配發現金每股0.8元，共計分派股東現金每股6元，回饋予投資人，以3月3日當天收盤價72.2元計算，現金殖利率達8.31%。公司並於6月17日召開股東常會(採行電子投票)，地點位於台北市內湖區行忠路70號1樓(公司大樓)。

創見向關係人取得土地使用權，標的物之為台北市內湖區舊宗段0093-0009地號(行善路70號)，土地使用權面積2494.32坪(萬情投資股份有限公司持分7/10；政全科技開發股份有限公司持分3/10)，每坪每個月新台幣1350元(含稅)，使用權資產金額新台幣1億8776萬1641元，租期111年6月12日至116年6月11日，取得具體目為公司日常營運使用。