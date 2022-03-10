聯強（2347）二月營收266億元，較去年同期大幅成長20％，並創同期歷史新高。聯強今年開年以來銷售動能持續強勁，前兩個月營收接連創下新高紀錄，累計首季前兩個月營收602億元，也是同期新高，較去年同期成長12％。

聯強累計前兩個月的合併營收602億元中，資訊商用產品營收150億元，年增9％，佔總營收比重25％；資訊家用產品營收231億元，年增14％，佔總營收比重38％；通訊產品營收28億元，年減8％，佔總營收比重5％；IC元件營收193億元，較去年同期大幅增加18％，佔總營收的比重為32％。