瑞基（4171）公告，2月合併營收3,499萬元，年減52.86%；1～2月累計營收1.61億，較去年同期成長15.02%。瑞基表示，新冠產品受年節假期影響，代理商集中於1月啟動備貨，以致2月出貨較少。

新冠檢測國內外市場持續穩定出貨，國際認證事宜亦持續進行中。

目前Omicron疫情逐漸穩定，可望對瑞基國際畜產市場之推廣帶來正面助益，同時瑞基持續拓展新應用通路，積極創造新市場，正面挹注公司營收。