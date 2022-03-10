智原(3035)今年全年訂單已均完成接單，目前已在接2023年的訂單，全年營收成長至少50%，且若可以向聯電(2303)爭取更多代工產能，則有利於營收再增加，另外，3月隨著工作天數恢復，營收有機會挑戰歷史新高，智原今股價開高大漲4.5%，躍回5日均線。智原2月營收10.51億元，月減少0.03%，但相較去年同期大增122%，展現淡季不淡的趨勢，3月隨工作天數恢復，營收有機會挑戰歷史新高。

智原今年訂單已於2021年大致接完，目前已在接2023年的訂單，預計2022年營收也將逐季走揚，以加上55奈米以下製程的比重增加，毛利率將維持在50%左右，智原看好全年營收將有逾50%的成長。

智原對未來2~3年的營運樂觀看待，智原客戶的終端應用多屬於少量多樣的利基型應用，產品生命周期長達5~7年，由於這些產品的價格變動小，且在客戶的BOM(物料清單)表中，材料成本低，故價格敏感度低，隨著過去開案量的累積，將帶動ASIC(客製化晶片)量產營收呈現堆疊式的成長。

智原因今年訂單已經接到年底，故營收將呈現逐季成長態勢，未來若有機會向聯電爭取更多代工產能，出貨量還可望再增加，法人就樂觀看好，智原今年每股盈餘朝向1個股本邁進。

另外，智原持股66.4%的雅特力，採ARM Cortex-M4架構生產32位元的MCU(微控制器)，目前有5顆MCU產品，預計今年再推出7顆新MCU，去年已有獲利，預計今年營收將成長50%以上，獲利持續成長之下，未來也會送件申請IPO。