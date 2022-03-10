合庫金（5880）今日舉行110年度第4季線上法人說明會，由金控董事長雷仲達主持，110年全球景氣雖由衰退中復甦，經濟活動逐漸步入軌道，惟疫情帶來之高度不確定性，再再考驗企業經營韌性，合庫金控持續在穩健營運基礎上追求成長，厚植核心業務競爭實力，110年資產規模年成長6.93%，創歷史新高，於中華徵信所（CRIF）公布之110年台灣百大集團之資產總額名列第八；淨值年成長2.02%，亦同步創下歷史新高水準，稅後淨利為新臺幣(以下同)211.87億元新高，較109年度成長23.65%，每股盈餘(EPS)為1.51元，ROE及ROA分別為8.82%及0.49%，於金融市場大幅波動下擴大營運基磐，創造穩健亮眼之獲利表現。

集團獲利貢獻方面，獲利主體仍來自於子公司合庫銀行，110年度稅後淨利為188.61億元，較109年度成長26.65%，主要來自兩方面之貢獻，因政府及公營機構放款及中小企業放款量成長，帶動利息淨收益增加及積極調整資產結構，資產品質大幅提升，致呆帳費用減少。110年逾期放款比率為0.22%；備抵呆帳覆蓋率為541.67%，資產品質為近40年來最佳；第一類資本比率及資本適足率（BIS）分別提升至12.93%及14.93%，符合金管會規定D-SIBs資本標準要求，持續保有健全資本水準。

在海外業務經營方面，全球化布局係為合庫集團經營策略中之重點項目，合庫銀行位於美國之休士頓分行業於110年12月21日正式開業營運，成為海外第25個營運據點，未來將與西岸之洛杉磯分行、西雅圖分行、東岸之紐約分行攜手強化在地業務發展，以提升美國地區盈餘貢獻之成長量能，另為掌握中東歐市場商機，前進捷克布拉格設立代表人辦事處亦已獲金管會核准，目前正加速推動申設進程，期儘早設立，以配合比利時台聯銀行，提供中東歐地區客戶更即時之跨境金融服務，開闢海外新藍海市場。

鑒於ESG永續經營已為企業經營之新顯學，精進ESG各面向之實踐係集團內戮力推動之核心價值，為確實接軌國際永續準則，合庫金特於110年6月於永續經營委員會下成立「永續辦公室」，專責擘劃集團永續策略藍圖，並承諾簽署赤道原則與評估導入科學基礎減量目標倡議，同時為因應極端氣候之風險及機會，積極推動綠色營運。