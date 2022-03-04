連接器廠湧德(3689)公布110年財報，全年稅後盈餘為2.4億元，年增1.52倍，每股盈餘為3.28元；湧德佈局SFF(光纖連接器模組)有成，預估今年SFF營收可望較去年成長5倍，佔公司營收比重可望上看5%，隨著產品布局發酵，湧德表示，今年業績會比去年好。

湧德主力產品為整合型RJ45，過去以PC為主，為強化競爭力，湧德一方面積極拓展RJ45在網通產品的應用，原本的整合式元件(含濾波器及機構件)也因應客戶需求提供分離元件，看好高頻高速傳輸需求，湧德自2018年開始投入開發光傳輸模組前端連接器(SFF)，據了解，此產品主要應用在資料庫中心機房中機櫃與機櫃之間，隨著資料庫中心建置需求攀升，出貨正逐步放量中。

目前湧德SFF客戶為美系廠商，去年佔湧德營收佔重低於1%，公司預期，今年SFF出貨將倍數成長，SFF營收能較去年成長5倍，佔比達5%。

湧德110年合併營收為61.64億元，年增23.77%，營業毛利為11.55億元，年增28.06%，合併毛利率為18.75%，年增0.63個百分點，營業淨利為2.43億元，年增2.54倍，稅後盈餘為2.4億元，年增1.52倍，每股盈餘為3.28元。

湧德董事會決議每股配息2.3元，並於6月16日舉行股東會。