石英元件廠晶技(3042)公布2021年財報，每股盈餘為10.06元，創下歷年新高，晶技前2月合併營收為20.77億元，年減4.36%，晶技表示，由於整個產業仍在調整，第1季恐難超越去年同期，儘管外在變數不少，下半年營運仍審慎樂觀。

受惠於各項終端新興應用需求強勁，晶技2021年合併營收為152.44億元，年增38%，創下歷年新高，營業毛利為56.27億元，年增68.84%，合併毛利率為36.91%，年增6.74個百分點，營業淨利為34.74億元，年增1.15倍，稅後盈餘為31.17億元，年增1.18倍，創下歷年新高，每股盈餘為10.06元。

晶技董事會決議每股配息7.5元，以3月7日收盤價95.8元計算，現金殖息率達7.83%。

晶技2月合併營收為9.43億元，年減2.72%，累計前2月合併營收為20.77億元，年減4.36%。

晶技表示，第1季為傳統淡季，且終端客戶持續清庫存，目前整體市場狀況平平，預期第1季恐難超越去年同期，儘管外在變數不少，下半年營運仍審慎樂觀。