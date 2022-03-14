日本東京都今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診4836例，是今年1月17日以來，時隔約2個月首度降至單日新增5000例以下。

日本放送協會（NHK）報導，東京今天確診病例數比上週一減少約500例，截至今天為止的一週內，平均每天新增8631.9例，是上一週的83.1%，連續31天比上週降低。

另外，東京都今天使用人工呼吸器或葉克膜的重症患者比昨天多1例，達64例；新增死亡17例。

東京COVID-19病床使用率比昨天下降0.8個百分點，為40.8%。