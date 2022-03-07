玉山金控公布2022年2月自結盈餘，單月稅後盈餘11.3億元，累計稅後盈餘28.0億元，較去年同期減少13.3％，每股盈餘為0.21元。主要子公司玉山銀行累計稅後盈餘23.7億元，較去年同期減少17.6％，玉山證券累計稅後盈餘1.4億元，玉山創投稅後盈餘3.8億元。另外，玉山對俄羅斯無曝險部位。

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