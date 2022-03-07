玉山金控前兩月每股盈餘0.21元 對俄羅斯無曝險部位 17:182022/03/07 工商 陳欣文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 玉山金控公布2022年2月自結盈餘，單月稅後盈餘11.3億元，累計稅後盈餘28.0億元，較去年同期減少13.3％，每股盈餘為0.21元。主要子公司玉山銀行累計稅後盈餘23.7億元，較去年同期減少17.6％，玉山證券累計稅後盈餘1.4億元，玉山創投稅後盈餘3.8億元。另外，玉山對俄羅斯無曝險部位。 美歐擬禁俄油全球關注 可能結局曝光 日本調升俄羅斯危險等級 勸告國民勿前往 #累計稅後盈餘 #玉山金控 #每股盈餘 #俄羅斯 #曝險部位 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 穆迪再度調降俄羅斯評級 14:232022/03/07 財經 玉山金多元領域 招募菁英 04:102022/03/07 金融．稅務 女籃球星攜毒在俄羅斯被捕 美網友批咎由自取 10:322022/03/07 體育 《國際產業》匯兌不穩+物流不順 三星暫停供貨俄國 16:192022/03/07 財經 遭Visa、萬事達卡抵制 俄羅斯銀行可能與中國銀聯合作 11:222022/03/07 財經 《國際經濟》布林肯：美國與歐洲盟國考慮禁止俄羅斯原油進口 11:482022/03/07 財經 《國際政治》日制裁俄 傷敵一千、自損八百 14:582022/03/07 財經 《國際經濟》俄烏開戰 美國經濟前途好壞難料(3-2) 08:582022/03/07 財經 《國際經濟》俄烏開戰 美國經濟前途好壞難料(3-1) 08:582022/03/07 財經 《金融股》國泰金2月認列俄債預期信用損失26億元 中長期持續減持 07:572022/03/07 財經 名家觀點》西方對俄羅斯制裁 趙俊傑：有更深層目的 10:002022/03/07 兩岸 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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