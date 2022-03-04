群聯(8299)今(4)日舉辦法人說明會，去年每股持續大賺逾4個股本，為歷史次高，但全年毛利率一舉站上3成大關、達30.53%，群聯董事會也通過每股擬配發現金股利23元，預計上半年配10元、下半年配13元。

群聯去年第四季合併營收為168.32億元、季減少0.56%、年成長31%，單季毛利達到47.75億元、年成長達61%，單季稅後淨利18.1億元，單季每股盈餘為9.19元；第四季毛利率達到28.37%，季減少3.23個百分點。

群聯2021年全年營收達625.57億元、年成長29%，創歷史同期新高；全年毛利190.9億元、較前年同期成長達56%，創歷史同期新高，累計全年每股盈餘為41.34元，為歷史次高；全年整體毛利率達30.53%、年成長5.23個百分點，寫下歷史新高。

群聯2021全年度累計出貨量，PCIe SSD控制晶片總出貨量成長達114%，記憶體位元數(Total Bits)總出貨量成長將近40%，刷新歷史同期新高。

潘健成表示，2021年群聯的非消費型(Non-Consumer/Retail)整體營收貢獻度超過70%以上，且營收持續成長，毛利率也符合27%±3%的長期目標範圍，不僅代表群聯轉型有成，更顯示群聯的營收與獲利的根基愈來愈穩固，逐漸擺脫NAND儲存產業的景氣循環。潘健成表示，群聯去年第四季毛利率下跌主要是因為當初已經掌握今年上半年需求，故群聯提列備抵存貨跌價損失，再加上原料採購價格的跌價損失所致，也因如此，去年第四季的庫存明顯拉高，主要就是進行備貨，此外，目前群聯已經在針對8~9月進行存貨準備，也看好和美光合作今年一定會有顯著成長。

群聯今日也宣布，為滿足股東期待，將配23元現金股利，預計上半年配10元，下半年配13元，以今日收盤513元估算，殖利率約4.48%。