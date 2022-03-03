群電3日公布2021年財報，營收、盈餘、股息、ROE連續三年寫下歷史新高，去年稅後獲利為28.27億元、年增32.3％，每股盈餘達7.22元，優於市場預期，董事會決議配發5.2元現金股利，股息發放率為72％，以3日收盤價82.1元計算，相當於殖利率為6.3％，群電預期今年營收及獲利可望超越去年再創高峰。

群電表示，去年合併營收、毛利、營業利益、稅後淨利、每股盈餘、營益淨利率、淨利率及股東權益報酬率等8項重要財務指標均創下歷史新高，2021營收達403.64億元，年增15.8％，毛利率為17.7％，為歷史次高紀錄，營業利益率達8.5％，年增0.4個百分點。合併毛利為71.39億元，年增11.2％。合併營業淨利則年增22.1，達34.51億元。稅後獲利28.27億元，年增32.3％，EPS為7.22元，股東權益報酬率則高達27.4％。

此外，群電董事會3日亦決議每股配發現金股息5.2元，股息發放率達72％，連續9年維持在七成以上，每股配發金額亦創歷年新高 ，3日收盤價計算，現金殖利率約6.3％。

群電表示， 2021年是成本壓力很重的一年，不管是人民幣或新台幣，相對於美金都升值5％以上，原物料價格更是一路飆升，但群電全力優化產品結構、嚴控費用支出，帶動業績及獲利再度改寫歷史新高，去年每股盈餘首度超越新台幣7元，股東權益報酬率也是成立以來首度超越27％。

群電表示，在料況有限的狀況下，去年集中資源衝刺高價值或高成長性的產品，三大產品線營收年增率都有雙位數，而帶動營收及獲利雙雙成長的最大功臣便是高毛利的雲端智能應用，去年營收年成長高達25％，營收比重首度突破4成，營收貢獻已逼近PC相關應用。

展望2022，雲端智能應用還是今年的成長重心，特別是伺服器電源新客戶及新產品布局效益顯現，除了運用於HPC/AI的4000瓦伺服器新產品外，英特爾今年將推出Eagle Stream新平台，有機會推升伺服器電源主流往1300～2000瓦邁進，解決料況的瓶頸後，預期下半年伺服器電源的營收將有機會較上半年大幅躍增，新產品低軌道衛星通訊用家用地面通訊電源，今年業績即將起飛，營收可望逐季成長，電競筆電電源在去年繳出營收成長近五成的成績單之後，今年需求維持火熱，營收預期維持雙位數成長動能。