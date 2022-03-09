群光宣布，2021年營收、毛利、營業利益、稅後淨利與EPS均寫下歷史新猷，其中，稅後淨利為61.54億元、年增12.6％，EPS為8.71元，董事會今日通過將配發6.1元現金股利，同樣是史上最高股利。

群光去年營收首度破千億元、達1,074.74億元，年增13％，毛利為189.02億元，毛利率17.6％，營業利益率則來到86.13億元，營業利益率達8％。

而就去年第四季來說，雖然毛利率受到匯率影響，僅比2020年同期增加0.1個百分點，然而在營業費用出現明顯降低下，營業淨利年增率高達86％，營益率也因此從5.2％、躍升至8.3％，第四季稅後獲利為16.66億元，EPS為2.36元。

2021年NB需求強勁，尤其自下半年開始，具高附加價值的商用NB需求爆發，帶動群光商用NB鍵盤、影像模組、與電源供應器的出貨單價。進入2022年，全球各地逐漸朝解封邁進，人力回流辦公室，也有部分公司採取混合辦公模式，因此NB具備的可攜式彈性，仍是未來的主流，可預見的是今年商用NB需求仍然居高不下，另外電競PC以及2-in-1裝置的需求，今年成長潛力依然強勁，因此法人認為今年群光的鍵盤營收將由高單價鍵盤帶領成長，產品結構將更優於2021年。

而在今年主要動能方面，群光表示影像產品、商用筆電周邊都將推動今年全年營收成長雙位數，其中又以影像產品為全年營收成長的主力，去年受到半導體零組件缺貨的嚴重影響，導致許多客戶的需求延至今年消化，帶動今年客戶需求強勁，加上泰國新廠運轉順利，法人預期，影像產品全年營收將可成長兩成左右，而在商用筆電周邊方面，鍵盤營收由高單價產品帶動，今年可望繼續成長約雙位數，電源產品在高單價產品的帶動下，今年營收可望再繼續創高，獲利有機會再次突破歷史紀錄。

群光董事會今日通過將發放6.1元現金股利，以EPS8.71元計算，盈餘配發率為70％，是連續九年維持在7成以上，依今日收盤價88.8元計算，現金殖利率為6.8％。

群光過去兩年試行早於同業時間於四月份除息，因全年股票停止過戶只有一次，遭避險基金借券放空，影響股東市值表現，因此自今年開始從善如流，改回於7月除息。

遠見與中山大學2022年1月底發布台灣百大長青傳承股，依照2000～2020年股東權益報酬率（ROE）、每股盈餘（EPS）與市值成長率等三項財務指標進行評比，群光名列第四名，在長達21年的統計期間，群光ROE達24.9％，是第三名最會替股東賺錢的公司，若加計2021年最新的資料，過去22年ROE則達24.8％。