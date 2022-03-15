新團隊入主一年多的大同（2371）15日晚間公布去年財報，去年合併營收296億元、年減6.4％；淨利36.7億元、年增441％，每股純益1.57元、優於前一年度的每股淨損0.46元，董事會並決議不派發股利。

錩泰去年EPS 3.8元 擬配2.5元現金股利
南六2021年EPS1.62元 配1.2元現金股利
#大同 #去年 #EPS #派發股息 #新團隊入主