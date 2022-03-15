大同去年EPS 1.57元 未派發股息 22:442022/03/15 工商 郭及天 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新團隊入主一年多的大同（2371）15日晚間公布去年財報，去年合併營收296億元、年減6.4％；淨利36.7億元、年增441％，每股純益1.57元、優於前一年度的每股淨損0.46元，董事會並決議不派發股利。 錩泰去年EPS 3.8元 擬配2.5元現金股利 南六2021年EPS1.62元 配1.2元現金股利 #大同 #去年 #EPS #派發股息 #新團隊入主 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 仁寶去年EPS2.9元 創2010年以來最高 16:432022/03/15 財經 2021年獲利－潤隆EPS 4.26元 股利3.5元 04:102022/03/15 證券．權證 中保科2021年EPS 5.73元 配5元現金股利 19:192022/03/15 財經 萬海去年EPS 42.35元增八倍！配發股息10.5元、股票股利1.5元 19:322022/03/15 財經 亞崴去年EPS為1.35元 配發1.5元現金股利 19:332022/03/15 財經 貨運大賺長榮航去年Q4 EPS 1.42元 04:102022/03/15 證券．權證 南僑去年EPS 4.32元創五年高 擬派現金股息2.2元 20:422022/03/15 財經 海賺8.8倍 長榮2021年EPS為45.57元 15:552022/03/15 財經 興富發去年營收登頂 EPS 6.45元創六年最高 18:042022/03/15 財經 2021年獲利－圓點奈米 EPS 27.01元創高 04:102022/03/15 證券．權證 潤泰全去年大賺2個股本！EPS達22.49元創下史上新高 20:542022/03/15 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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