聚酯加工絲廠聯發紡（1459）21日公告2021年財報，稅後淨利6.38億元，每股稅後盈餘EPS 2.01元。董事會決議，今年每股將配發0.2元現金股利。並在6月24日召開股東常會。

以聯發紡21日股價收盤12.05元計，現金殖利率1.66％。

台火2021年EPS1.15元 將配0.5元現金股利
華碩2月獲利靚 EPS 3.5元
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