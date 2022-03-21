聯發紡去年EPS 2.01元 擬配發0.2元現金股利 17:432022/03/21 工商 袁延壽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 聚酯加工絲廠聯發紡（1459）21日公告2021年財報，稅後淨利6.38億元，每股稅後盈餘EPS 2.01元。董事會決議，今年每股將配發0.2元現金股利。並在6月24日召開股東常會。 以聯發紡21日股價收盤12.05元計，現金殖利率1.66％。 台火2021年EPS1.15元 將配0.5元現金股利 華碩2月獲利靚 EPS 3.5元 #聯發紡 #EPS #元現金股利 #擬配發 #加工絲廠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 劍麟去年EPS達3.14元 擬配息2元 20:522022/03/18 財經 允強去年賺12.60億元 EPS為2.86元 19:352022/03/18 財經 東台去年轉虧為盈 EPS為0.68元 11:422022/03/18 財經 桓達去年EPS 6.27元 每股配發5.2元股利股息 11:422022/03/21 財經 新光鋼EPS 8.62元 創高 04:102022/03/18 證券．權證 《半導體》同欣電去年EPS登高15.49元 殖利率逾3% 14:282022/03/20 財經 盤元與螺絲大廠聚亨去年稅後淨利賺4.25億 EPS 0.89元 18:142022/03/18 財經 《光電股》華宏2021年每股盈餘4.39元 擬配發2.5元現金股息 11:572022/03/19 財經 派發2.5元現金股利，殖利率6.4％ 山隆 暫居油電燃汽族群第一 04:102022/03/21 證券．權證 智邦去年每股賺8.44元 配息6元 14:242022/03/18 財經 東捷資訊去年獲利佳 今年續衝 04:102022/03/19 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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