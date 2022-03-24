鑫永銓（2114）經董事會決議通過2021年度合併財報，去年度合併營收19.37億元，年增21.34％，因海運費增加等不利因素，使得營業費用逾2.93億元，年增87.69％，導致營業利益5.22億元，僅年增2.82％。不過，鑫永銓去年開始至今年3月間，分別處分手中的長榮海運全部股票及萬海航運部分股票，挹注公司獲利，讓去年度稅後盈餘9.68億元，年增84.92％，EPS12.42元，遠高於2020年度的6.71元，創年度獲利及EPS歷史新高。

鑫永銓表示，2021年度營業毛利率42.14％，略高於2020年度的41.63％，因運費增加，使得營業費用逾2.93億元，年增87.69％，導致營業利益5.22億元，僅年增2.82％。因有匯兌收益 等利多挹注，其他利益及損失淨額近5.09億元，年增逾5.01倍，使得營業外收入及支出淨額近5.43億元，年增3.92倍。

因海運運費調漲後，鑫永銓已陸續買進3家航運股，分別持有陽明海運股票2,530張、長榮海運股票2,130張，及萬海股票1,485張，合計6,145張。為調節持股，並增加公司收益，鑫永銓去年開始至今年3月15日止，共處分2,130張的長榮海運股票，每單位平均價格160.44元，交易總金額逾3.41億元，處分利益逾2.36億元。

同時，鑫永銓也處分100張的萬海股票，讓去年度挹注公司大筆的業外收益，使得去年度稅後盈餘9.68億元，年增84.92％，EPS12.42元，高於2020年度的6.71元，創年度獲利及EPS歷史新高。

鑫永銓預定下次董事會討論2021年股利分配案後，再提交6月22日召開股東常會決議通過。