業強(6124)公布110年財報，全年稅後盈餘為2.34億元，年減14.38%，每股盈餘為1.29元，公司將於6月15日舉行股東會。
業強為散熱元件廠，110年合併營收為25.59億元，年減4.44%，營業毛利為5.78億元，年減16.52%，合併毛利率為22.6%，營業淨利為3.05億元，年減21.98%，稅後盈餘為2.34億元，年減14.38%，每股盈餘為1.29元。
業強今年前2月合併營收為3.82億元，年減0.44%。
業強(6124)公布110年財報，全年稅後盈餘為2.34億元，年減14.38%，每股盈餘為1.29元，公司將於6月15日舉行股東會。
業強為散熱元件廠，110年合併營收為25.59億元，年減4.44%，營業毛利為5.78億元，年減16.52%，合併毛利率為22.6%，營業淨利為3.05億元，年減21.98%，稅後盈餘為2.34億元，年減14.38%，每股盈餘為1.29元。
業強今年前2月合併營收為3.82億元，年減0.44%。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。