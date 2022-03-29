業強(6124)公布110年財報，全年稅後盈餘為2.34億元，年減14.38%，每股盈餘為1.29元，公司將於6月15日舉行股東會。

業強為散熱元件廠，110年合併營收為25.59億元，年減4.44%，營業毛利為5.78億元，年減16.52%，合併毛利率為22.6%，營業淨利為3.05億元，年減21.98%，稅後盈餘為2.34億元，年減14.38%，每股盈餘為1.29元。

業強今年前2月合併營收為3.82億元，年減0.44%。

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