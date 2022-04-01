工紙大廠榮成(1909)宣布啟動「回台投資3.0」計畫，預計未來3年在台投資35億元，針對桃園南崁、台中神岡2座綠色包裝廠進行產線自動化及智慧化升級改造，並在彰化二林廠建置固體回收物衍生燃料（SRF）生質能燃料鍋爐，預計可新增逾70個本國就業機會。

榮成表示，集團營運模式符合5加2產業創新領域下的循環經濟產業，此次投資為響應經濟部「歡迎台商回台投資行動方案3.0」及政府2050淨零排放政策目標，希望藉由擴大回台投資，落實公司減碳目標及對環境保護永續經營的企業使命。

榮成表示，「回台投資3.0」投資預計分為二階段進行，第一階段規畫投資8.8億元，將桃園南崁、台中神岡2座綠色包裝廠的產線進行自動化及智慧化升級改造，預計分別於今年第三季及明年首季分階段投產，以滿足國內產品包裝的新增需求。

第二階段則是斥資26.6億元，於彰化二林低碳造紙廠建置SRF生質能燃料鍋爐，透過使用SRF生質燃料，符合榮成低碳造紙的綠色製程，預計2025年底完工運轉後，每年可減少使用煤炭量達2.8萬噸。

此外，榮成導入氣候變遷相關財務揭露框架（TCFD）及建立碳盤查制度，同時持續提升5項環保高新技術，並朝節能減排改善、再生能源設置、生質能鍋爐建造等3大方案執行，以落實集團減碳目標。