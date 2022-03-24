全球微型氣泵及閥製造廠科際精密去年合併營收締造新高，獲利遭原物料、運費上漲及新台幣匯率升值吞噬，EPS為5.03元，雖優於前年4.93元，卻無法創史上新高。董事會決議每股合計配發現金及股票股利4.5元，配股配息率89.46％。科際今年營收追求成長續創新高。

科際生產全球微型氣泵及閥起家，主力產品涵蓋液泵、氣泵、電磁閥、水泵、負壓傷口輔助治療器、車用氣動腰托及按摩模組，應用在汽車、醫療器材及家電三大領域。泵閥、醫療器材、車用氣動腰托及按摩模組三大類產品，是科際未來三至五年營運增長的主要動能。

科際去年合併營收13.65億元，年成長14.48％，創歷史新高；營業毛利4.50億元、營業利益1.74億元、稅前淨利1.89億元、本期淨利為1.49億元、EPS為5.03元。

科際表示，科際去年營收創新高，獲利卻未同步增長，主因是人工成本增加、原物料上漲、塞港缺櫃而導致運費上漲，以及新台幣兌美元匯率強勢升值所致。董事會決議每股配發現金股利4.0元及股票股利0.5元，和計每股配發現金及股票股利4.5元。

科際前2月合併營收2.22億元，年成長44.45％。科際指出，科際去年11月起，連續四個月營收改寫單月同期新高。