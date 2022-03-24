全家(5903)110年稅後盈餘為13.4億元，年減36.89%，為104年來新低，每股盈餘6.02元，董事會擬配發現金股息4.7元，展望今年，全家表示，便利商店本業以實體店網絡為基礎，積極對應個人家戶需求，融合線上線下渠道，開發多元店型商品與創新會員服務，且全盈支付開業在即，會員生態圈可望成形，營運樂觀可期。

全家表示，受到國際疫情與國內三級警戒等管制性政策影響，便利商店本業來客人流首當其衝，且因109年獲利創新高，稅後淨利年增達17%，基期墊高；今年將穩健展店速度、融合OMO開創多元店型商品服務、全盈支付開業在即會員生態圈成形、且疫情管制措施可望解除，營運樂觀可期；去年餐飲轉投資獲利同受禁止內用影響，雖然去年第4季回穩、全年營收不減，其中bb.q chicken韓式炸雞品牌更交出業績與店數雙雙翻倍的好成績。

全家超前部署「手機購物」與「冷凍自煮」商機，近4千個店長line群組深耕商圈多年，輔以線上線下冷凍商組大幅擴充，如引進法國第一冷凍品牌Picard，成為新的業績動能來源，如整體預購業績較前一年增加超過一成。第四季APP會員電商「全+1商城」開站後，更助攻數位渠道業績向上推升；EC商機積極搶進，疫情期間首創冷凍店到店，多元開店平台陸續推出「好生凍生鮮集市」、與iKala結盟的「Shoplus商店家」，持續拉升自有包裹件，已超過40萬名賣家使用、交易筆數破2千萬。

關係企業部份的餐飲事業，截至去年為止，共計三個品牌，店數56家，其中bb.q chicken韓式炸雞品牌連四季業績翻倍成長。今年全餐整體將持續推動「多品牌量化展店」外，同時朝「雲端廚房」、「餐廳超市化」、「數位布局」三大策略發展，且可望打造新品牌。

全家創新對應顧客「低接觸」與「虛實雙棲」的購物需求，去年「全家」會員APP再首創獨家的「地圖趣」功能，一指查詢各店產品庫存不白跑，從友善食光、防疫快篩試劑、蔬食產品到福袋禮盒等，「地圖趣」按鈕一舉躍昇為會員熱門使用的top3之列！而APP中人氣第一的「隨買跨店取」，也創新演化出訂閱版與預約版的功能，提供忠誠會員便利再升級的OMO購物模式。會員總體人數去年已達1450萬人。

去年重大投資依既有事業計畫穩健進行，轉投資專營電子支付機構－「全盈支付」，順利獲得金管會核准業務許可、公平會通過事業結合案、經濟部核准公司設立，且今年二月亦已順利取得營業執照，正積極加速開業準備中；以配送電子商務包裹為主的日翊文化，去年陸續稼動啟用中壢、台南衛星倉，新台中及新花蓮物流廠的建設案也都在進行中，以上皆可望蓄積未來成長動能。

全家110年合併營收837億元，年減2%，稅後盈餘為14.1億元，年減37.09%，歸屬母公司淨利13.4億，年減36.89%，每股盈餘6.02元，擬配發現金股利4.7元。

截至2021年12月31日止，全家便利商店總店舖數達3980家，較去年同期增加210家。

110年便利商店本業開店淨增加210店，總店舖數達3980家，展店速度維持穩健。鮮食差異化有成，以聯名、clean label、明星商品三大策略，帶動米飯輕食烘培類產品年成長超過3%。

永續創新部分，去年領先業界首創「友善食光地圖趣」、「循環容器示範店」、「二手手機回收」服務，致力與消費者攜手將ESG落地實踐；並長期力挺社會企業，五度蟬聯buying power採購獎首獎，clean label食品少添加亦獲遠見雜誌CSR獎肯定。

展望2022年，全家表示，便利商店本業將迎來第4000家店的營運里程碑，以實體店網絡為基礎，積極對應個人家戶需求，融合線上線下渠道，開發多元店型商品與創新會員服務，提供顧客虛實無縫、良好獨具的體驗，且全盈支付開業在即，會員生態圈可望成形，「以顧客為核心，成為無所不在的跨產業便利生活服務平台」，營運樂觀可期。