受到智慧型手機需求疲弱，砷化鎵龍頭穩懋(3105)因產能利用率提升不如預期，致使第1季毛利率有壓力，兩家美系外資及1家亞系外資看淡穩懋，穩懋今天盤中股價逆勢走弱。

俄烏戰爭及通膨升息，衝擊消費市場，讓原已需求疲弱的智慧型手機市場寒風刺骨，大陸智慧型手機品牌廠因庫存過高積極清庫存，致使穩懋第1季毛利率承受壓力。

穩懋今年前2月合併營收為37.14億元，年減7.41%，穩懋原預估，由於第1季晶圓廠陸續歲修保養及傳統淡季，穩懋預估，今年第1季合併營收將較去年第4季下滑low-twenties(約21%到23%)，單季毛利率預計約為mid-thirties(34%到36%)水準；不過穩懋在OTC法說會時更新財測，穩懋總管理服務處總經理陳舜平表示，第1季營收可以達到，不過由於4月及5月需求相對比較疲弱，產能利用率提升比公司預期慢很多，致使第1季毛利率有壓力，至於毛利率多少，待4月法說會時公布。

穩懋第1季毛利率承受壓力，外資最新報告也看淡穩懋，其中一家美系外資因近期智慧型手機市場需求疲弱及未來成長動能不明，給予穩懋「中立」評等及目標價307元；另一家美系外資給予穩懋「減碼」評等及目標價278元；亞系外資則下調穩懋2022年及2023年每股盈餘4%到8%，維持「劣於大盤」表現，目標價由330元降至300元。