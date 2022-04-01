櫃買中心系列「櫃買市場業績發表會」，今（1）日舉辦第二場次「永續發展」主題業績發表會，有明安（8938）、朋億（6613）、美琪瑪（4721）3家上櫃公司，以線上直播方式說明最新業績及營運展望。

櫃買中心表示，近年來在政策之積極宣導與推動下，上櫃公司在從事企業經營之同時，日益重視公司治理、發展永續環境、維護社會公益及強化資訊揭露等相關事項，陸續將其納入公司之管理方針與具體營運活動，除符合國際潮流趨勢外，並據此建構以永續發展為本之長期競爭優勢，永續發展亦已成為當前投資市場熱門議題。

繼3月29日「永續發展（一）」主題業績發表會有穩懋（3105）、大江（8436）、及太醫（4126）之後，4月1日「永續發展（二）」主題業績發表會，邀請高爾夫球具與碳纖維複合材料廠商明安（8938）、高科技產業專業統包工程廠商朋億（6613）、及PTA純對苯二甲酸氧化觸媒廠商美琪瑪（4721）等3家公司經營團隊。

櫃買中心指出，本系列業績發表會主題豐富，各場次業績發表會簡報資料可於會議前一營業日至活動網頁下載，投資人亦可於活動網頁提問欄位輸入想詢問公司的財務業務問題，另各場次皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供點閱觀看。