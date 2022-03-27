桃園市政府27日公布確診者足跡，包括華泰名品城、瓦城桃園新光影城店等地，不過桃園市政府強調，該個案並非大潭電廠相關個案，而是越南境外移入個案，仍呼籲足跡重疊者要自主健康監測。

桃園市府27日公布桃園個案22713公共場所足跡，包括3月20日上午11時30分曾至桃園區莊二街的「原創屋石頭火鍋」、下午17時40分曾至平鎮區環南路的「海岸庭園活蝦之家」；3月21日中午12時34分至13時曾至龜山區復興一路的「阿仁生炒無骨鴨肉羹店」；3月23日下午17時曾至蘆竹區南崁路的「漢來上海湯包桃園店」；3月24日曾至「GLORIA OUTLETS華泰名品城」、中午12時50分至14時曾至「瓦城桃園新光影城店」、晚間18時至19時曾至「瓦城中壢大江店」。

市府指出，該個案與大潭電廠無關，是3月9日越南入境者，在自主健康管理期間要陪病，赴醫院採檢確診，但因血清抗體為陽性，研判有可能是舊案，市府疫調後也公布相關足跡。