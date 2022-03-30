以生產王子麵聞名的食品廠味王（1203）30日公告去年財報，全年營收58.24億元，年減3.6％；稅後純益4.47億元，則比前年逆勢增加4.2％，換算每股純益1.88元。

味王董事會今天（30日）決定每股擬配發現金股息1.1元，股利配發率58.5％；對照今天收盤股價33.45元，現金殖利率3.3％。

味王主管表示，去年國內疫情三級警戒，雖然幫助公司泡麵、調理包等產品賣到缺貨，但另方面，味王的味精、醬油等，主要銷售以營業用通路為主，由於餐廳不能內用，銷售受到滿大打擊。不同產品線各有消長。

其次，味王目前主要銷售地區包括台灣、泰國及越南，呈現三足鼎立，同樣具有互補效果。支撐味王去年整體營運持平。

展望今年，食品通膨為最大挑戰。味王主管說，包括小麥、麵粉、棕櫚油等各項原物料全面上漲，味王的調理快餐系列已經十多年沒漲，實在撐不住，去年底有調整一波售價，另外醬油價格今年也有小幅調漲。

不過他表示，漲價要考量消費者的接受度，尤其主要競爭對手、國內食品龍頭統一已經表態按兵不動，成本要轉嫁有困難，可能壓縮到公司今年獲利空間。

惟味王持續有擴張計畫，其中醬油製程從發酵、壓榨、調配到包裝，公司將分段擴充及優化產能。目前壓榨段的產能擴充已經完成，去年底味王董事會通過調配段的產能投資開始進行。

另外泡麵的部分，也會新增全新的速食麵生產線，投資案去年底董事會已經通過，目前正在進行中，只要疫情不惡化，最快今年底可以上線投產。新產能將為公司營運挹注新動能。