友訊（2332）30日召開法說會，由總經理陳瑋駿擔綱主講，陳瑋駿預期缺料、運價高漲等問題仍會干擾今年上半年的營運，但因混合式工作所引發的網通需求持續發酵，今年營運「有挑戰也有契機」，仍有望維持「穩定中微幅成長」的趨勢。

友訊去年營收仍勉力成長，達到155.24億元，較前年的151.79億元微增2.35％，如以外幣計年增達8％，連陳瑋駿也給出了「去年表現算不錯」的評語，然因前年多出了處分明泰逾10億元的業外收益，友訊去年獲利不增反減，EPS僅0.38元，表現仍遠遜於前年的1.9元。

就產品組合言之，網路交換器和安全（Switch和Security）、無線IoT、行動寬頻及其他去年的營收佔比依序為37％、25％、16％及22％，相較於前年的38％、33％、14％、16％，可謂是互有漲跌，今年則預期產品組合和去年差異不大。

友訊指出，去年switch訂單雖多，但受限於缺料，只有微幅成長，無線IoT去年前三季都在做產品線整理和調整，直到去年第四季才有新產品EAGLEPROAI上市，以致表現比較平淡，至於行動寬頻部分去年表現還不錯，受惠於居家辦公，市場對路由路需求有增無減，其他周邊商品的需求也有成長。

展望今年，陳瑋駿表示，缺料運輸狀況不穩的狀況今年仍會存在，今年營收目標仍是穩健正向發展，以區域別言之，會以泛亞太區為成長主力，至於產品則會以無線路由器和行動寬頻產品為主要成長動能，由於友訊是品牌商，漲價無法即時反映到通路，目前看來漲價對今年營收仍會有所限制，不過為降低缺料的影響，友訊已和主要供應商結盟，以確保供料的穩定。